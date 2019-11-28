Кубанский депутат стала соавтором законопроекта о поэтапном внедрении маркировки лекарств

В Госдуму РФ внесли законопроект, который предполагает поэтапное вступление в силу обязательной маркировки лекарственных препаратов. Соавтором документа стала депутат федерального парламента от Краснодарского края Светлана Бессараб. Согласно документу, внедрение системы маркировки лекарств планируется внедрять до 1 июля 2020 года.

По действующему законодательству, с 1 января 2020 года производители лекарств обязаны наносить на упаковки средства идентификации, чтобы их можно было отследить в системе мониторинга. Также все субъекты обращения лекарственных препаратов обязаны своевременно вносить достоверную информацию о них в систему мониторинга. В настоящее время лишь 15% участников, зарегистрированных в системе мониторинга, готовы к маркировке препаратов, что может привести к срыву поставок лекарств, считает парламентарий.

Также, по словам госпожи Бессараб, лишь 52% производственных линий на сегодняшний день оснащены необходимым для маркировки оборудованием, для 11% упаковочных линий ожидается поставка оборудования, а 37% упаковочных линий находятся в процессе оснащения. «Еще не проводилось полномасштабное тестирование всей системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Поэтому было бы целесообразно запустить систему мониторинга поэтапно, чтобы не допустить сбоя в работе производителей и нарушений в поставках необходимых лекарств в наши аптеки», - комментирует депутат.

Василий Хитрых