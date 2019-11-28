В Екатеринбурге начался суд над предполагаемым главой террористов

В Центральном военном суде в Екатеринбурге стартовал процесс над жителем Казани Эдуардом Низамовым, которого следствие считает руководителем российского крыла «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). «Ему инкриминируются организация деятельности террористической организации (ч. 1. cт. 205.5 УК РФ), вербовка в террористическую организацию (ст. 205.1 УК) и подготовка к насильственному захвату власти (ст. 278 УК РФ с применением ч. 1 ст. 30 УК РФ)»,— сообщил “Ъ-Урал” адвокат Рифат Яхин.

По версии гособвинения, мужчина вступил в запрещенную организацию в 2004 году. После этого он создал на территории страны подразделения и занимался вербовкой в ее ряды мусульман, «воздействуя на их религиозные чувства». Как считает следствие, с помощью запрещенной литературы он повышал организаторские навыки, собирал участников организации на тайные собрания и организовал несколько митингов в Казани. Прокурор также указывал на то, что конечная цель обвиняемого заключалась в свержении власти.

Как пояснил адвокат, дело основано на показании четырех-пяти свидетелей, один из которых является тайным. «Мой подзащитный знает, кто это, я — нет. Еще двое свидетелей — арестованные участники этой организации, кто-то из них уже осужден. Они якобы могут дать показания, что мой подзащитный руководил ими»,— сообщил господин Яхин. Он добавил, что среди других свидетелей указан эксперт, который провел лингвистическую экспертизу файлов на ноутбуке подзащитного. В них, якобы, содержались термины, характерные для организации.

«В числе наших ходатайств есть собственная экспертиза, которую провели эксперты из Санкт-Петербурга. Они не выявили какой-либо подозрительной лексики. Кроме того, мой подзащитный не организовал никаких митингов, он лишь участвовал в разрешенных протестных акциях», — уточнил адвокат.

Обвиняемый во время процесса вины не признал. Господин Яхин полагает, что «доказательная база обвинения слабая, дело очень сырое». Поэтому сторона защиты будет выдвигать ходатайства о снятии нескольких доказательств.

Следующее заседание состоится 11 декабря. Эдуарда Низамова судят в Екатеринбурге, так как Татарстан входит в зону ответственности Центрального военного суда.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (партия исламского освобождения) была основана в 1953 году в Иерусалиме, ее целью является создание всемирного исламского халифата. В 2003 году ВС РФ признал ее террористической и запретил в РФ.

Дарья Соколова