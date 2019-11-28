Двух браконьеров из Удмуртии оштрафовали на 1 млн рублей

Двум жителям Сарапула, 1987 и 1989 года рождения, назначили штраф в размере по 500 тыс. руб. на каждого за ловлю рыбы незаконным способом. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте.

Браконьеров задержали в 2018 году сотрудники транспортной полиции и Росрыболовства. Они ловили рыбу при помощи запрещенного орудия — остроги, запрещенным способом — «на подсветку», с использованием весельной надувной лодки. У задержанных изъяли 23 рыбы, стоимость которых определили в 3,42 тыс. руб. Данный ущерб был возмещен сразу при составлении протокола.