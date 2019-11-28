Птичий рынок в Воронеже снова попытаются продать за 52 млн рублей

Гордума Воронежа снова внесла рынок «Северный» в Коминтерновском районе Воронежа, более известный как Птичий рынок, в план приватизации. Об этом сообщает Defacto со ссылкой на прогнозный план приватизации на 2020 год. Согласно документу, объект на улице Хользунова, 105, планируется продать почти за 52,4 млн руб.

На продажу планируется выставить 100% долей в уставном капитале юрлица рынка ООО «Рынок "Северный"». Ранее доли в уставном капитале компании были включены в программы приватизации муниципального имущества на 2018 и 2019 годы, но так и не были реализованы. Реорганизация рынка из МУПа в ООО для дальнейшей приватизации прошла в 2017 году. В имущественный комплекс рынка на тот момент входили: земельный участок площадью 7,95 тыс. кв. м на улице Хользунова, 105, два арендованных участка общей площадью 1,4 тыс. кв. м на улицах Киевской, 52, и 60-й Армии, 2а, а также три нежилых здания, 28 киосков и павильонов, 15 автотранспортных средств.

Всего в план приватизации включили 36 объектов недвижимости и автомобиль Volkswagen Phaeton. За счет их продажи планируется получить порядка 120 млн руб.