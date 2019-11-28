Рассматривающий кассационные жалобы из Удмуртии суд начал работать в Самаре

Здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции торжественно открыли в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ.

Обозначенный суд станет большим в создаваемой системе кассационных судов. 113 судей из разных субъектов России будут вести пересмотр решений, принятых судами Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей.

Напомним, что 1 октября 2019 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре наделили полномочиями на рассмотрение кассационных жалоб и представлений. Под юрисдикцию обозначенного суда вошла, в том числе, и Удмуртия.