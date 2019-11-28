Сбой в Райффайзенбанке привел к двойному списанию

Как стало известно “Ъ”, 28 ноября в работе Райффайзенбанка произошел сбой, который привел к задвоению ранее произведенных операций. Об этом “Ъ” сообщили несколько клиентов банка. У некоторых из них карточные счета ушли в минус.
В пресс-службе кредитной организации подтвердили сбой. Причину сбоя в банке не раскрывают.
«Часть клиентов Райффайзенбанка могли столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций. Блокировки по задублированным операциям будут сняты в течение двух часов»,— сказали в пресс-службе.
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