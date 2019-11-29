Рынок с физическим лицом

Почти десять лет инвестиционная активность россиян росла неспешно. В последние два года в этой тенденции наметился существенный перелом. По данным Московской биржи, количество новых уникальных клиентов в 2018 году увеличилось более чем втрое (до 826 тыс. с 259 тыс. по итогам 2017-го). За семь месяцев текущего года новых брокерских счетов открыто больше, чем за весь 2018 год — 926 тыс., И спрос на инвестиционные продукты среди физлиц продолжит расти, прогнозируют эксперты.

Персональные стратегии: ретроспектива Минувшее инвестиционное десятилетие ведет отсчет c кризиса фондового рынка США 2008 года, который длился по разным странам и регионам вплоть до 2013-го, считает академический руководитель магистерской программы «Управление проектами: анализ, инвестиции, технологии реализации» НИУ ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт. В России кризис стартовал обвалом фондового рынка в июле 2008 года. Кризисные явления коснулись ликвидности российских банков, биржевых индексов РТС и ММВБ, спровоцировали падение цен на экспортную продукцию, а также серьезно сказались на настроении частных инвесторов.

Исследование Европейского банка реконструкции и развития, опубликованное в 2011 году, показало, что 35% российских домохозяйств были вынуждены сократить потребление базовых продуктов питания (в Западной Европе — только 11%). Соответственно, доля персональных инвесторов за эти годы сократилась, хотя население при этом продолжало искать источники увеличения доходов. Дмитрий Гергерт перечисляет инструменты, которым частные инвесторы в непростой ситуации отдавали приоритет (сейчас многие из них, по разным причинам, потеряли свою актуальность).

Прежде всего, это инвестиции в жилую недвижимость. Минимально рисковый инструмент, с одной стороны, так как в руках остается реальный актив, с другой — очень подверженный конъюнктуре рынка: цены на недвижимость перестали расти высокими темпами и увеличилась вероятность срыва завершения строительства в указанные сроки. При этом для владельцев инвестиционного жилья всегда насущным остается вопрос: что делать с квартирой, чтобы она приносила доход?

«До недавнего времени инвестиции в коммерческую недвижимость позволяли получить пассивный доход от сдачи объекта в аренду,— добавляет эксперт.— Теперь этот вид инвестирования уже не столь популярен, поскольку доходность очень сильно зависит от места расположения объектов, а качественных в их числе становится все меньше и меньше».

В последние полтора-два года, констатирует ученый, депозитные банковские вклады тоже теряют популярность, поскольку ставки значительно сократились.

Рост финансовой грамотности подтолкнул российских частных инвесторов к более активному использованию акций и облигаций, отмечает эксперт, ссылаясь на данные Московской биржи. В первом полугодии 2018 года физлица открыли на бирже 330 тыс. новых счетов, что больше, чем за весь 2017 год. По состоянию на 15 августа 2018 года, у физических лиц более 2,2 млн счетов по сравнению с 1 млн счетов на начало 2013-го. Эти цифры подтверждают данные банков и брокеров.

Так, за шесть месяцев 2018 года Сбербанк открыл 50 тыс. новых брокерских счетов — почти столько же, сколько за весь 2017 год. В ВТБ количество брокерских счетов физлиц с 2016-го по 2018 год выросло на 20% — до 282 123. Рост числа частных клиентов фиксируют и управляющие компании: с 2016 года количество счетов физических лиц в УК «ВТБ Капитал Управление активами» выросло на 37% — до 46 379. Сумма активов под управлением УК за это время увеличилась на 67% и достигла 92,5 млрд руб.

Смена тренда Пермский край следует за общими тенденциями. Представитель Сбербанка Ольга Ширяева отмечает, что жители демонстрируют повышенную заинтересованность в инвестировании денежных средств через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Регион занимает лидирующую позицию в России по количеству ИИС на душу населения. Так, в Пермском отделении ПАО «Сбербанк» в еще не завершившемся 2019 году уже открыто более 11 тыс. брокерских счетов.

По данным банка ВТБ, жители Пермского края за январь — октябрь 2019 года открыли более 5,5 тыс. счетов. Около 5,2 тыс. счетов были открыты через «ВТБ Мои Инвестиции» и «ВТБ Онлайн». Платформа «ВТБ Мои Инвестиции» была запущена летом 2018 года. Сейчас, по свидетельству пресс-службы, ею регулярно пользуются свыше 120 тыс. клиентов. Ежедневно через приложение открывается более 3 тыс. новых брокерских счетов. Общий оборот совершенных через «ВТБ Мои Инвестиции» сделок превысил 2 трлн руб.

Банк «Открытие» давно работает на индивидуальной основе с брокерскими счетами клиентов сегмента HNWI (private). С остальными клиентами до недавнего времени работал партнер банка — «Открытие Брокер», входящий в структуру ФК «Открытие». Ежегодно количество брокерских счетов клиентов HNWI увеличивается с динамикой +10%. С 5 ноября 2019 года открыта возможность работы с брокерскими счетами для всех клиентов любого сегмента, сообщили BG в пресс-службе банка «Открытие».

«Именно с тенденцией роста интереса к инвестиционным продуктам связано расширение сегмента клиентов, которому банк их предлагает,— поясняет управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова.— Так как банк делает ставку на универсальность, речь идет не только о классическом брокерском обслуживании, но и о доверительном управлении активами, страховых инвестиционных продуктах и производных финансовых инструментах — таких, например, как структурные ноты».

«Индивидуальный инвестиционный счет может открыть любой желающий,— говорит директор филиала СДМ-Банка в Перми Александр Шишмагаев.— Другие варианты инвестирования возможны через Москву. У банка там довольно серьезные подразделения, которые занимаются ценными бумагами. В Перми СДМ-Банк готов в индивидуальном порядке помочь клиентам заключить такой договор с головным офисом. Однако пока запрос от клиентов существует преимущественно на ИИС».

Региональные банки пока не проявляют активности на этом направлении. Так, в банке «Урал-ФД» сообщили, что с брокерскими счетами не работают.

Управляющие компании наращивают количество частных инвесторов, однако не такими быстрыми темпами, и не афишируют количество открытых новых инвестиционных счетов.

Год инвестиционного бума Эксперты единодушны в том, что важной причиной роста интереса клиентов к инвестиционному направлению стало снижение ключевой ставки Банка России и, как следствие, снижение ставок по депозитам. Но каждый из них называет целый спектр дополнительных мотивов, спровоцировавших разворот частных инвесторов в сторону фондового рынка.

«Инвестиционные продукты дают возможность получить более высокую (чем по вкладам) доходность в валюте. Стоит отметить и то, что с каждым годом растет уровень доступности и качества информации о продуктах, аналитике, доходности. Кроме того, население постоянно повышает уровень собственной финансовой грамотности, поэтому мы считаем, что интерес и доверие клиентов к инвестиционному направлению будут только расти»,— уверена Валентина Жильцова.

«На общем совершенно пессимистичном фоне последних лет инвесторы вдруг начали зарабатывать на акциях российских компаний. В прошедшие два-три года иностранцы зарабатывали на облигациях и на курсе рубля к валюте. Доходность могла достигать 9% годовых, для зарубежных инвесторов это праздник! Американский рынок в течение этого года корректировался дважды, а вот российские „голубые фишки“ выстрелили. Например, привилегированные акции „Сургутнефтегаза“ долго находились внизу (32 руб. за акцию), сейчас цена выросла до 40 руб. Акции ЛУКОЙЛа стоили больше 6 тыс. руб.— это исторический максимум. Такой хороший рынок я видел только в 2012 и 2015 годах. Он бывает таким раз в пять-семь лет. На этом воодушевлении можно было „поймать удачу за хвост“»,— приводит свои аргументы генеральный директор Пермской фондовой компании Сергей Токарев.

2019 год, в отличие от 2018-го, оказался очень удачным для инвесторов, подтверждает управляющий директор компании «Инвестлэнд» Игорь Вагизов. Позитивную динамику, по его словам, показали не только рынки акций и облигаций, но и рынки сырья и драгоценных металлов. Золото с начала 2019 года выросло на 14,6% (в USD). Владельцы валютных высококачественных облигаций инвестиционного рейтинга получили прирост портфеля более 13% (в USD). На российском финансовом рынке стоит выделить динамику ОФЗ (государственных облигаций). Например, ОФЗ 26221 с погашением в 2033 году принесли с начала года инвесторам свыше 24% (в рублях). «2019 год можно смело назвать годом инвестиционного бума в России»,— делает вывод эксперт, подтверждая этот тезис соответствующими цифрами. Так, если в декабре 2018 года на ММВБ было около 2 млн уникальных клиентских счетов, то к сентябрю 2019-го количество инвесторов перевалило за 3 млн человек и продолжает лавинообразно расти.

Эксперты ООО «Инвестлэнд» проранжировали причины возникновения на рынке устойчивого спроса на персональные инвестиции. Это снижение ставок банковских депозитов, налоговые льготы (ИИС, отсутствие налогообложения купонов по облигациям), высокая дивидендная доходность российских акций, устойчивая динамика рубля, возможность удаленного открытия брокерских счетов.

«Кроме того, наличие в портфелях клиентов акций, облигаций, хедж-фондов, структурных нот, ETF и других инструментов определяется исходя из индивидуального риск-профиля, который не только диктует цели и горизонт инвестирования, но и показывает толерантность того или иного клиента к рискам. Если говорить о сберегательных (консервативных) портфелях клиентов, то основу их составляют облигации и облигационные фонды как в базовых валютах (USD, EUR, GBP, CHF), так и в рублях»,— подводит итог Игорь Вагизов.

Частное стимулирование Среди факторов активизации нового тренда не только чисто финансовые соображения, есть и институциональные причины, указывают эксперты.

«За рубежом институт персональных инвестиций очень развит, в нем участвует, так или иначе, около 70% населения, и этот процесс идет с участием инвестиционных консультантов. На российском рынке формируется очень похожая тенденция,— отмечает Сергей Токарев.— Еще год назад, имея брокерский договор в банке, клиент не знал, куда сунуться, чтобы получить консультацию. Сегодня проконсультироваться можно даже по телефону».

Курс на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики неизбежно приведет к снижению ставок банковских депозитов и, как следствие, к быстрому росту клиентской базы инвестиционных компаний и сертифицированных инвестиционных советников, которые помогут грамотно инвестировать средства в соответствии с инвестиционными целями клиента, согласны специалисты «Инвестлэнда».

Показателен еще один факт: средний объем инвестирования за последний год упал с 300 тыс. до 150 тыс. руб. Это значит, если раньше инвестиционные компании говорили клиентам, что меньше 1 млн руб. (или 500 тыс. руб.) не принимают, то сейчас начались подвижки навстречу потенциальным инвесторам. На октябрьской конференции НАУФОР в Екатеринбурге представители ЦБ подтвердили, что довольно часто клиентам открываются счета на 50 тыс. руб. «Я удивился: это та планка, которую мы ставили себе на протяжении нескольких лет, хотя предупреждали инвесторов, что такая сумма не позволяет заработать. Были клиенты с вложениями в 50 тыс. руб., которые сразу шли вразнос и быстро спускали всю сумму. Были те, кто уходил с рынка, поскольку доход с такого актива оказывался чисто символическим. Но они приобретали опыт, который позволяет в любой момент вернуться в проект»,— уточняет мотивы такой политики брокера Сергей Токарев.

В Пермской фондовой компании уверены, что последние полтора года цифровая трансформация реально влияет на рынок. Например, отличным стимулом стала система быстрых платежей. Сейчас можно сделать перевод денег, и они тут же оказываются на бирже. Продолжаются попытки сделать интерфейс, развернутый к людям, упростить процедуру регистрации счетов. Для некоторых квалифицированных инвесторов появится возможность открыть счет для торговли непосредственно на бирже.

Регулирование: «за» и «против» Новое законодательство, подразумевающее деление инвесторов на категории, в определенной мере убережет население от инвестирования в рисковые активы без необходимых знаний и понимания особенностей рынка, уверен Дмитрий Гергерт. С этой позицией не все участники рынка согласны, поскольку, по их мнению, существуют нюансы.

По словам Сергея Токарева, в ходе конференции НАУФОР в Екатеринбурге регулятор подтвердил, что пока на рынке остается две категории инвесторов: квалифицированные и неквалифицированные, тогда как изначально предлагалось учредить три категории, последней из которых нельзя было предпринимать на рынке практически ничего.

Например, неквалифицированного инвестора в ряде случаев предлагалось экзаменовать на знание основ фондового рынка. Если клиент не прошел экзамен, ему разрешена покупка акций только на 50 тыс. руб. Именно такая технология готовится к утверждению. Это парадокс, который никто из законодателей объяснить не может. Квалифицированный инвестор по новым правилам должен иметь активов на 10 млн руб. (почему такая цифра, объяснения от авторов закона участники рынка тоже не получили).

Брокеров радует то, что Центробанк, занимая жесткую позицию по новым законодательным инициативам, все-таки прислушался к мнению профучастников, «притормозив» процесс ввода новых законодательных инициатив до конца 2020 года.

«По тем животрепещущим законопроектам, которые сейчас активно обсуждаются, мы уверены, будет найден компромисс, устраивающий не только регулятора, но и участников рынка. И эта тенденция по развитию инфраструктуры, которую мы сейчас наблюдаем, продолжится и в ближайшие годы»,— с оптимизмом заверил Игорь Вагизов.

Татьяна Власенко