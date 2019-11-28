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Главой Верещагинского городского округа стал руководитель района

Депутаты думы Верещагинского городского округа выбрали главу муниципалитета. Им стал руководитель Верещагинского муниципального района Сергей Кондратьев. Его поддержали 13 депутатов. В качестве альтернативного кандидата конкурсная комиссия предложила экс-председателя районного земсобрания Сергея Тунева. Отметим, что других заявок на конкурс по отбору главы не поступало.

Господин Кондратьев руководит районом с 2011 года. До этого он возглавлял Верещагинское городское поселение. Срок полномочий главы округа составляет пять лет.

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