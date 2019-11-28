Принят новый закон о штрафах за размещение НТО

Инициатива главы Перми Дмитрия Самойлова о штрафах за незаконное размещение нестационарных торговых объектов (НТО) принята краевым парламентом во втором чтении. Законопроект поддержали 49 депутатов.

Напомним, инициатива главы Перми исключает из краевого закона «Об административных правонарушениях» статью 6.7.1 «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Ранее данную норму отменил Пермский краевой суд. Это решение было оставлено в силе Верховным судом РФ. Спорная норма будет заменена новой статьей 6.15 «Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений».

Штрафы за размещение НТО на территориях общего пользования, детских и спортивных площадках, газонах и цветниках для граждан установлены от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 150 тыс. руб. Штраф за незаконное размещение НТО на придомовой территории для граждан может составить от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 250 тыс. руб. Вместо штрафа может быть вынесено предупреждение.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, краевая прокуратура предлагала депутатам отложить принятие законопроекта. Надзорное ведомство предполагает, что новый проект также может быть оспорен в суде.