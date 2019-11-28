Краевые депутаты определились с кандидатами в общественную палату

Законодательное собрание утвердило список 12 членов общественной палаты Пермского края. Парламент делегировал в консультативный орган экс-депутата заксобрания Владимира Алистратова, настоятеля храма святого великомученика Георгия Победоносца Игоря Ануфриева (отца Игоря), президента Пермской художественной галереи Надежду Беляеву, председателя Пермской краевой организации профсоюза работников образования и науки РФ Зою Галайду, начальника управления стратегического развития ПГНИУ Олега Ганина, исполнительного директора Театра-Театра Анатолия Пичкалева, гендиректора ООО «Сатурн-Р» Александра Репина, президента Пермской торгово-промышленной палаты, экс-депутата заксобрания Олега Жданова, председателя правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлию Каракулову, председателя пермской региональной общественной организации ветеранов Надежду Максютенко, председателя краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежду Романову и директора филиала ВГТРК Игоря Южанинова.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, вместо 12 кандидатур на рассмотрение заксобрания поступило 13. Поэтому депутаты провели рейтинговое голосование. По его итогам, в состав общественной палаты не вошел экс-глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров. Как пояснил заместитель председателя краевого парламента по госполитике Николай Благов, кандидатура господина Кокшарова была подана позже всех и «не согласована с губернатором Пермского края».

Ранее глава региона утвердил еще 12 кандидатур в состав общественной палаты. Таким образом, на данный момент сформировано две трети нового состава палаты. Утвержденным главой региона и краевым парламентом членам общественной палаты предстоит выбирать еще 12 человек из предложенных общественными организациями. Срок полномочий нового состава — три года.

Председатель комитета заксобрания по бюджету Елена Зырянова предложила на одном из пленарных заседаний заслушать информацию о деятельности общественной палаты. «Чтобы мы поняли, общественная палата — это формальный институт. Или она имеет какие-то результаты, задачи и планы»,— пояснила госпожа Зырянова.