Двух жителей Удмуртии обвиняют в краже 8 лошадей на сумму более 500 тысяч рублей

Двух жителей Можгинского района цыганской национальности обвиняют в кражах восьми лошадей с ущербом более 500 тыс. руб. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемые, мужчины 1968 и 1962 года рождения, в ночное время проникали на фермы в Алнашском и Можгинском районах региона, похищали лошадей, а затем вывозили их на транспорте или перегоняли верхом в Татарстан, продавая случайным лицам. Конокрадов задержали сотрудники межрайонного ОБОП УУР МВД по Удмуртии на территории Пермского края, где они скрывались у родственников.