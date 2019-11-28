Жители станицы Елизаветинской требуют продлить маршрут автобуса до новых районов

Краснодарцы, проживающие в станице Елизаветинской, просят городские власти продлить маршруты школьных автобусов до новых микрорайонов. По их словам, детям, которые ходят в школу № 75, приходится долго идти пешком от конечной автобусной остановки.

Район Дачи в настоящее время активно застраивается жильем, и там становится все больше детей школьного возраста. Осенью и зимой рано темнеет, поэтому школьникам приходится возвращаться домой темными улицами, поскольку не у всех родителей есть возможность забрать ребенка на машине.

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб сообщила, что направила запросы в департамент транспорта и управление образования администрации Краснодара. Парламентарий просит рассмотреть возможность продления школьных автобусов к новым застроенным территориям станицы Елизаветинской.

Василий Хитрых