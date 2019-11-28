В Екатеринбурге нашли тело ребенка, который мог быть убит по религиозным мотивам

В одном из лесопарков Екатеринбурга обнаружено тело ребенка — гражданина Белоруссии. По предварительным данным, преступление совершено на религиозной почве, сообщило агентство ЕАН.

Газета «КП-Екатеринбург» уточнила, что тело ребенка изуродовано, его били плетками и засунули кляп в рот, «изгоняя бесов». Труп был закопан в лесопарке. На данный момент следствие проверяет мать и отца на причастность к совершению убийства. По одной из версий, они могли входить в религиозную секту. По предварительной информации, мать ранее проходила лечение в психиатрической больнице.

Пока правоохранительные органы воздерживаются от официальных комментариев.