Мэрии дали две недели на улучшение транспортного обслуживания Перми I

Губернатор Пермского края дал две недели городским властям на устранение проблем с общественным транспортом в районе Перми I. «Вывез с утра городских и краевых чиновников на «экскурсию» на Пермь I, - написал глава региона в своем Instagram, - Плохо: навигации нет, автобусы от Перми I не ходят, идти до автобуса далеко. Надо сделать: найти решение по путепроводу и вновь запустить автобусы, пока этого нет - организовать подвоз бесплатными маршрутками для тех, кому затруднителен переход - пенсионерам, инвалидам, пассажирам с детьми, сделать понятные указатели. В целом сложилось ощущение, что администрации Перми нужно глубже погружаться в проблемы горожан. Посмотрим, что изменится через 2 недели».

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, управление внешнего благоустройства провело исследование состояния путепровода на ул. Решетникова возле вокзала Пермь I. Экспертиза показала, что путепровод частично в аварийном состоянии. Наиболее опасными местами признаны порядка 10 м, на протяжении которых преимущественно находится тротуар, а не проезжая часть. Эти сведения стали основанием для пересмотра маршрутной сети. С 15 ноября автобусные маршруты №2 «Станция Пермь II — станция Пермь I» и №3 «Микрорайон Нагорный — станция Пермь I» с 15 ноября перенаправили на ул. Советскую и следуют до завода имени Шпагина.

В ноябре на пленарном заседании гордумы Перми депутат Вероника Куликова обратила внимание главы Перми Дмитрия Самойлова на ситуацию с путепроводом через Транссибирскую железную дорогу на ул. Карпинского. Она отметила, что раньше перед въездом на мост висел знак с ограничением в 10 тонн, сейчас его нет. Между тем, город закупает трехсекционный трамвай массой 50 тонн, который, по информации депутата, будет курсировать, в том числе, и через проблемный путепровод.

Замглавы Перми Анатолий Дашкевич ответил депутату, что указанный объект сейчас не является аварийным. По его данным, знак был установлен после того, как РЖД в ходе регламентных работ повредили одну из опор путепровода, и «она потеряла устойчивость». «Затем опора была восстановлена, и знаки сняли»,— отметил чиновник. Снятие знаков, по его уверению, не связано с тем, что по путепроводу пойдет новый трамвай.