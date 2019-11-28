Краевые власти ищут подрядчика для ремонта Дома офицеров

Краевое Минзакупок объявило электронный аукцион на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия «Дом офицеров гарнизонный».

Здание на ул. Сибирская, 59 было построено в 1943 году по проекту свердловского архитектора В.В. Емельянова. В 1973 году в Доме офицеров был открыт музей «Боевой славы Западного Урала». На сегодняшний день в ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» Минобороны России работают 10 кружков и студий художественного творчества, проводятся смотры-конкурсы художественной самодеятельности, фестивали военных оркестров, чествование ветеранов и другие значимые для города Перми и Пермского края мероприятия.

Все реставрационные работы необходимо завершить к 30 апреля 2020 года. Максимальная цена контракта составит 22,8 млн руб. Источник финансирования – бюджет Пермского края.

Аукцион пройдет 5 декабря.