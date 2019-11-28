Площадь неиспользуемых земель в Тамбовской области сократилась на 100 тыс. га

За последние пять лет года площадь неиспользуемых сельхозземель в Тамбовской области сократилась на 100 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации региона. Там уточняют, что на сегодня в области осталось меньше 1% таких участков от их общего количества, что составляет примерно 18 тыс. га. На сегодняшний день в регионе остается менее одного процента неиспользуемых земель сельхозназначения (около 18 тысяч гектаров) от общего их количества.

«В каждом хозяйстве, имеющем залежные земли, есть план, по которому проходит раскорчевка территорий. Ответственные ведомства контролируют эту работу»,- уточняет пресс-служба со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Иванова.

Если владелец участка не использует сельхозземли по назначению в течение трех и более лет подряд, участок у него могут принудительно изъять через суд. За последние пять лет в Тамбовской области зафиксирован один такой случай.

Валерия Розбот