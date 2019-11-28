Бесхозный памятник изобретателю радио Попову стал муниципальной собственностью

Департамент имущественных отношений администрации Перми добился регистрации права собственности на памятник русскому физику и изобретателю радио Александру Попову, установленный на ул. Ленина, 68. Как сообщает мэрия, объект закреплен на праве оперативного управления за специализированным учреждением культуры «Городской центр охраны памятников».

Как пояснили в департаменте имущественных отношений, после подтверждения того, что объект не имеет собственника или собственник от него отказался, объект ставится на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного и, по истечении установленного законодательством срока, принимается в муниципальную собственность. В течение срока нахождения на учете собственник может заявиться за своими правами на объект недвижимости. В случае с памятником Попову на него права в течение года так никто и не заявил.

Памятник Александру Попову был построен на пожертвования частных лиц и средства предприятий связи. Он был открыт в июне 2013 года.