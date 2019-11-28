Сотрудники кизеловской УК получили условные сроки за гибель пяти человек

Кизеловский суд Пермского края признал виновными сотрудников местной управляющей компании в гибели пяти жителей многоквартирного дома из-за отравления газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Приговором суда бывшему директору управляющей компании назначено наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы условно, директору по производству – 4 года лишения свободы условно, мастеру – 2 года 2 мес. ограничения свободы, контролеру дымовых и вентиляционных каналов – 2 года 2 мес. ограничения свободы.

Пять жильцов многоквартирного дома на ул. Пролетарской в Кизеле умерли в своих квартирах из-за отравления газом в марте 2019 года. Расследование показало, что сотрудники управляющей компании, обслуживающей дом, в течение нескольких лет не проверяли и не ремонтировали вентиляционные шахты. Это привело к засору дымохода кусками кирпича и цементно-песчаного камня. Вследствие этого при эксплуатации газовой колонки в условиях отсутствия тяги в системе вытяжки продуктов дымоудаления и погибли люди.