Депутаты попросили прокуратуру проверить обоснованность оперативно-разыскных мероприятий в заксобрании

Законодательное собрание Пермского края обратилось к краевому прокурору с заявлением о проведении проверки обоснованности и законности оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в краевом парламенте. Соответствующее постановление на пленарном заседании поддержали 43 депутата, еще двое от голосования воздержались. Автор инициативы — председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин.

Напомним, в ноябре сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели обследование помещений в заксобрании. Как сообщала пресс-служба ЗС, в ходе оперативного мероприятия были изъяты компьютерная техника, а также служебный мобильный телефон председателя комитета Виктора Плюснина. До этого силовики запрашивали в законодательном собрании заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012–2018 годы.