Учитель Сергей Полянский стал почетным гражданином Пермского края

Заксобрание Пермского края поддержало инициативу губернатора о присвоении звания «Почетный гражданин Пермского края» учителю пермской школы №146 Сергею Полянскому (посмертно) за значительный вклад в развитие системы образования Пермского края.

Ранее представление губернатору о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» Сергею Полянскому (посмертно) внесла гордума Перми.

Сергей Полянский (1954–2019) — учитель высшей категории в школе №146, основатель школы углубленного изучения физики в Пермском крае, заслуженный учитель Российской Федерации, педагог-исследователь, победитель национального проекта «Образование». Являлся лауреатом премий губернатора Пермской области, Всероссийского конкурса «Учитель-воспитатель будущих ученых».

Кроме кандидатуры Сергея Полянского на заседании комиссии рассматривались также кандидатуры начальника государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» Сергея Каменева и президента Региональной спортивной общественной организации «Федерация самолетного спорта Пермского края» Владимира Котельникова.