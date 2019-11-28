В 2019 году объем несырьевого экспорта из Удмуртии вырастет более чем на 40%

По итогам 2019 года объем несырьевого экспорта из Удмуртии составит более $500 млн. Это на 40% больше показателя 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«За последний год объем несырьевого экспорта из Удмуртии вырос более чем на 40%. Если в 2018 году мы продали товаров на сумму свыше $350 млн, то по итогам 2019 года их общая стоимость превысит $500 млн долларов»,— заявил господин Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что доля продукции агропромышленного комплекса (АПК) в структуре экспорта остается низкой. В 2018 году она составляла $2,5 млн. «Перед нами стоит задача увеличить эти темпы: в ближайшие два-три года экспорт продукции АПК должен вырасти до $10 млн»,— подчеркнул Александр Бречалов.

Напомним, что экспорт сельхозпродукции из Удмуртии по итогам 2019 года ожидается в размере $2,74 млн. Это на 14% больше показателя предыдущего года.