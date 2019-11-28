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Краевой парламент принял региональный бюджет на 2020–2022 годы

Депутаты законодательного собрания приняли бюджет региона на 2020–2022 годы во втором чтении. Доходная часть краевой казны в 2020 году, в финальной редакции главного финансового документа, запланирована на уровне 153 млрд руб., расходы — 163,5 млрд руб. Плановый дефицит утвержден в размере 10,5 млрд руб. В 2021 году доходы запланированы в размере 162 млрд руб., в 2022 году — 168,6 млрд руб. Расходы краевого бюджета на 2021 год запланированы в сумме 174,9 млрд руб., на 2022 год — 179,6 млрд руб. Дефицит краевого бюджета в 2021 году составит 12,8 млрд руб., в 2022-м — 10,9 млрд руб.

Между чтениями в проекте бюджета были учтены поступления из федеральной казны. В том числе из вышестоящего бюджета было выделено 5,3 млрд руб.на строительство Чусовского моста в рамках концессионного соглашения. Депутаты поддержали проект бюджета края большинством голосов.

Отметим, что проект поддержали представители всех фракций регионального парламента.

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