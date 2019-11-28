Предприятия-банкроты Удмуртии погасили задолженность по зарплате на 8 млн рублей

За январь-октябрь 2019 года предприятия-банкроты Удмуртии погасили задолженность по зарплате на сумму более 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

«На 1 декабря 2019 года суммарная задолженность по заработной плате в 23 организациях составляет более 123 млн руб. перед 2,1 тыс. работниками. В текущем году полностью погашена задолженность по заработной плате на двух из 11 предприятий-банкротов. Сумма, выплаченная работникам, составила 5,8 млн руб.»,— говорится в сообщении. За отчетный период управление Росреестра по Удмуртии возбудило пять административных дел, применив меры административного воздействия к арбитражным управляющим.