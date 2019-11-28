Госсовет приравнял энергетики к алкоголю

Госсовет Удмуртии в двух чтениях принял закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Инициативу поддержали 48 народных избранников, ноль воздержались. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Вице-спикер регионального парламента Надежда Михайлова отметила, что энергетические напитки опасны для несовершеннолетних из-за неконтролируемого потребления. «В состав этих напитков входит кофеин как основное стимулирующее средство, красители, консерванты и много разных веществ, которые вызывают зависимость подобную алкогольной. И Всемирная организация здравоохранения давно настаивает на том, чтобы энергетические напитки были приравнены к алкоголю и был введен запрет на продажу их несовершеннолетним. Федерального законодательства по этому вопросу нет, но во многих регионах страны эти законы приняты»,— пояснила госпожа Михайлова.

Также закон запрещает продажу энергетиков в учебных, оздоровительных, спортивных заведениях, а также в местах, в которых проводятся мероприятия с массовым пребыванием несовершеннолетних с их полным запретом в торговых автоматах. За нарушение ограничений предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Кроме того, Надежда Михайлова сообщила, что в Удмуртии планируют запретить продажу несовершеннолетним никотиновых пэков. «Этот законопроект нами уже разработан, и я думаю, что сегодня-завтра мы его разместим для оценки регулирующего воздействия на интернет-портале. Для юридического лица максимальная санкция, предполагаемая в проекте закона, учитывая тот резонанс и то распространение, которое сегодня есть, от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.»,— подчеркнула вице-спикер регионального парламента.

Отметим, что ранее депутаты госсовета Удмуртии приняли законопроекты о запрете посещения несовершеннолетними кальянных, и о продаже детям и подросткам электронных сигарет. Кроме того, сообщалось, что депутаты парламента разрабатывают закон об ограничении продажи алкоголя лицам младше 21 года.