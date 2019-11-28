Депутаты заксобрания поддержали создание Кишертского муниципального округа

Депутаты краевого парламента поддержали инициативу об объединении поселений Кишертского района в муниципальный округ. Глава Кишертского муниципального района Тамара Конопаткина отметила, что публичные слушания по этому вопросу «проходили очень активно». «У населения были вопросы, сомнения. Мы разъясняли, спорили. В итоге пришли к единому мнению, что объединяться надо. Наш район небольшой, компактный, поэтому должен быть один центр ответственности и решения вопросов местного значения»,— пояснила глава муниципалитета. Госпожа Конопаткина добавила, что Андреевское сельское поселение продлило публичные слушания и «приняло решение о согласии не в сентябре, а только в октябре».

«Это поселение ближе всего к Молебке?» — поинтересовался председатель заксобрания Валерий Сухих. «Где-то посередине. Но аномалии у нас не только в природе, но и в головах»,— пошутила Тамара Конопаткина.

По итогам обсуждения инициативу главы района поддержали 47 парламентариев, один депутат высказался против.