В Прикамье внедрили новый метод лечения рака

Врачи Пермского краевого онкодиспансера освоили инновационный метод лечения метастазов рака предстательной железы с помощью радиофармпрепарата Ксофиго (радия хлорид-223). Как сообщает пресс-служба краевого правительства. сегодня Прикамье – единственный в ПФО регион, практикующий такое лечение.

Новый метод лечения рака простаты позволяет снять болевой синдром и остановить развитие костных метастазов. Прежде препараты у таких больных использовались лишь с целью обезболивания.

Лечение новым методом в Прикамье началось с 26 ноября. В этот день препарат Ксофиго был введен первому пациенту. Также была набрана первая группа пациентов, (15 человек), которая одновременно будет получать новое лечение при раке предстательной железы.

Нацпроект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности от онкозаболеваний к 2024 году до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.).