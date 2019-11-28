В Новокузнецке сменился директор цирка

Руководство Росгосцирка сменило директора Новокузнецкого государственного цирка в Кемеровской области. Как сообщил Росгосцирк, новым руководителем стал Виталий Болотов, который работал на разных должностях в Новокузнецком цирке на протяжении 15 лет. С 27 ноября он сменил на этом посту Александра Ищенко, возглавлявшего учреждение с августа 2016 года.

Виталий Болотов родился в 1979 году в Новокузнецке, окончил Сибирский государственный индустриальный университет в 2001 году. Сразу после окончания вуза устроился в Новокузнецкий цирк. Трудился в цирке до 2016 года инженером-электриком, энергетиком, главным администратором и заместителем директора. Последние три года работал в коммерческой компании в Санкт-Петербурге.

Илья Николаев