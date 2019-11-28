В новогодние праздники вход в краевые музеи будет бесплатным

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, посещение краевых музеев и их филиалов на территории региона станет в праздничные дни бесплатным. Об этом министр сообщил на заседании краевого правительства 28 ноября.

Бесплатным будет посещение художественной галереи, Дома Мешкова, Пермского, Осинского и Коми-Пермяцкого краеведческого музеев, музея пермских древностей, диорамы, музея Славянова, подпольной типографии, детского музейного центра, исторического парка «Россия — моя история», Хохловки, дома-музея В. Каменского, дома Пастернака, музея современного искусства PERMM, музея политических репрессий «Пермь-36».