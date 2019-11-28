В 2020 году «Калашников» запустит производство новой винтовки СВЧ

В 2020 году концерн «Калашников» планирует начать производство новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Тарасова.

«Сейчас очень важно вовремя запускать изделия. И, например, на "Ижмаше" в прошлом году это стала постановка производства АК-12. В следующем году это будет действительно СВЧ 7,62 на 54 и пистолеты "Лебедева" уже в серии»,— отметил господин Тарасов.

Полуавтоматическая СВЧ разработана под два патрона 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (.308 Win). Она совместима с магазинами от СВД в калибре 7,62 x 54 мм.