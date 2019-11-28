В России создадут центр искусственного интеллекта

В России планируется создать центр по развитию искусственного интеллекта, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо главы Минэкономики Максима Орешкина с таким предложением премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Центр будет развивать «умный город» в Москве, а также разрабатывать регулирование для ИИ и внедрять его в управление Сбербанка для принятия решений на уровне топ-менеджмента.

По мнению господина Орешкина, создание центра поможет выполнить нацпроект по развитию ИИ до 2030 года, а минимальная стоимость по созданию организации составляет $3 млн. В письме министр добавил, что создать центр предложила международная организация «Всемирный экономический форум» (ВЭФ), основываясь на опыте США, Китая, Индии и Японии, где уже работают подобные центры. Для того чтобы стать частью мировой отрасли, России нужно будет делать ежегодный взнос $1 млн.

Предполагается, что организация будет работать на базе Сбербанка и выполнять три функции:

совершенствование регулирования в области ИИ (специалисты центра помогут правительству решать регуляторные проблемы отрасли);

внедрение искусственного интеллекта в корпоративное управление Сбербанка (набсовету банка объяснят преимущества ИИ при принятии решений и необходимость цифровой трансформации бизнеса);

развитие столичной концепции «умный город» (эксперты центра предложат ИИ и «интернет вещей» при сборе и обработке больших данных).

В министерстве изданию сообщили, что финансовые обязательства сторон при создании центра и сроки его функционирования находятся в стадии согласования.

Ранее “Ъ” сообщал, что правительственная комиссия по цифровому развитию (ее возглавляет господин Медведев) была разделена на две подкомиссии, одна из которых полностью сосредоточится на развитии ИИ. Ее сопредседателями станут господин Орешкин и президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф. Они будут курировать единственный федеральный проект по ИИ, остальные шесть проектов останутся в ведении действующей подкомиссии по цифровой экономике.

Подробнее — в материале “Ъ” «Искусственный интеллект о двух головах».