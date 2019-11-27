От воды воды не ищут

Подмосковные жители не смогли оспорить в Верховном суде (ВС) планы властей по строительству платной трассы стоимостью более 30 млрд руб., которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе. Дорога, которая появится после 2022 года, создаст риск заражения питьевой воды реагентами и бензином и нанесет ущерб лесопаркам, заявили граждане. Подмосковные власти настаивают на отсутствии рисков и законности стройки, которая улучшит качество жизни граждан.

ВС 27 ноября рассматривал иск подмосковных жителей, оспаривающих постановление правительства Московской области об утверждении проекта планировки территории для будущей дороги Виноградово—Болтино—Тарасовка. 16-километровая трасса соединит Ярославское и Дмитровское шоссе и будет выполнять функцию дублера МКАД. В январе 2018 года подмосковное правительство и «Группа ВИС» подписали концессионное соглашение: стоимость трассы оценена в 30,7 млрд руб. (30 млрд руб.— частные). Строительство еще не началось (идет подготовка территории), в ВИС обещают, что построят дорогу в 2022 году. Первую редакцию проекта планировки территории опубликовали еще в 2014 году, документ несколько раз претерпевал изменения. В мае 2019 года жители пытались оспорить документ в Мособлсуде, но, не добившись успеха, обратились с апелляцией в ВС.

Интересы жителей представляли Елена Мокроусова и Евгений Соседов.

Главное недовольство жителей заключается в том, что будущая дорога пересечет Акуловский водоканал, снабжающий водой столицу и окрестные населенные пункты, пояснила госпожа Мокроусова.

Канал расположен в зоне санитарной охраны так называемой категории 1А, где запрещено любое строительство. Это следует из постановления Роспотребнадзора 2010 года. Кроме того, жителей не устраивает, что магистраль пройдет через Хлебниковский и Пироговский лесопарки, где строительство также запрещено. Это следует из ст. 105 Лесного кодекса (разделение леса приведет к его деградации и уничтожению). Господин Соседов заметил, что рубки уже ведутся. Еще одна претензия — неопределенность по поводу изъятия участков: в текущем проекте планировки упомянуты лишь шесть, но на самом деле их гораздо больше, и изъятие по факту уже началось, отметила Елена Мокроусова. Представили истцов также рассказали, что существовало четыре альтернативных варианта трассы, но их во внимание не приняли.

Водоканал закроют в 150-метровую трубу, дорога пройдет над ним по эстакаде, опоры которой будут расположены за пределами запретной зоны, рассказала представитель правительства Подмосковья Евгения Колосова. Для прокладки трассы лесные участки по согласованию с Рослесхозом переведут из земель лесного фонда в категорию промышленных земель, уточнила представитель областного Минтранса Ирина Подобед, при этом планируются компенсационные высадки. Обойти поселки и водоканал невозможно, добавила представитель областного комитета по архитектуре и градостроительству Дарья Шманева. Ирина Подобед пояснила по поводу изъятия земли: в регионе есть много участков, стоящих на кадастровом учете, но не имеющих границ по координатам, поэтому они не попали в проект планировки. Впоследствии, говорит она, сотрудники Минтранса «выехали на места», определили четкий перечень участков и их собственников. Сейчас планируется изъять 41 участок с домами и дачами, по 29 из них уже достигнуты соглашения (о выкупе), по трем есть предварительная договоренность, по остальным идут переговоры.

Истцы пытались возражать. Даже тот факт, что опоры эстакады возведут за пределами санитарной зоны, не отменяет запрета на строительство: дорога будет расположена слишком близко к водоканалу, отметил Евгений Соседов. Зимой наверняка будут использовать реагенты, которые попадут в питьевую воду (открытый участок водоканала остается), заметила одна из истцов Татьяна Лаврентьева. «Все это приведет к экологической катастрофе, будем пить бензин из кранов»,— добавила Елена Мокроусова.

«Компенсация лесов планируется вообще за Лобней. При чем здесь Лобня и наш лес? Он защищает конкретные источники водоснабжения»,— возмущалась Татьяна Лаврентьева.

Представитель Генпрокуратуры Лариса Степанова заявила, что оснований для отмены решения Мособлсуда нет. Эту позицию занял и судья ВС Валентин Александров. Евгений Соседов заявил, что решение планируется обжаловать в президиуме ВС.

Иван Буранов