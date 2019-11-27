Технологии устанавливают порог входа

Москва остается лидером по цифровизации в России: столица быстрее других городов страны развивает онлайн-сервисы и переводит городскую жизнь на умные технологии. К такому выводу пришли участники конференции «Поколение цифровых городов. Опыт Москвы», организованной Гильдией цифровой экономики и блокчейн-технологий Московской торгово-промышленной палаты.

Наиболее привлекательными для инвесторов в столице стали транспортная и образовательная сферы, а также игровая индустрия, сообщил председатель Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич:

«Сейчас в это есть достаточно простой вход, и в некоторых направлениях довольно низкий порог входа с точки зрения первоначальных вложений. Если это, например, стартап, он делает какое-то приложение или гаджет — в эти сферы проще всего войти, потому что в них уже играют крупные игроки, рынок создан, потребители понимают, как этим пользоваться и что надо делать, поэтому этот рынок уже, так скажем, горячий».

«Гораздо сложнее, например, в таких направлениях, как блокчейн в медицине, потому что нужно перестроить текущую систему предоставления медицинских услуг, а это огромное количество предприятий фарминдустрии, огромное количество учреждений, которые работают по-старому, нужно сломать привычные стереотипы для того, чтобы создать новый рынок, — продолжает Концевич. — И туда требуется много инвестиций, и порог входа очень высокий. Это под силу таким крупным компаниям как, например, «Яндекс» и Mail.Ru. Мелкие стартапы, небольшие компании могут играть на уже созданных рынках, например, если говорить про Москву, то каршеринг уже был создан, и уже просто было создать каршеринг самокатов — это не потребовало много инвестиций, просто нужно было взять и сделать, и люди понимали, для чего это и начали этим пользоваться».

По данным консалтинговой компании McKinsey, в прошлом году Москва занимала второе место среди мировых мегаполисов, использующих умные решения. ООН тогда по тем же показателям ставила российскую столицу на первую позицию.