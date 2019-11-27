«Нельзя сказать, что она была простым человеком» В Санкт-Петербурге простились с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

В Санкт-Петербурге прошли похороны президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), первой женщины-ректора одного из главных учебных заведений России Людмилы Вербицкой. По вопросам сохранения русского языка и даже правописания с ней советовался президент России Владимир Путин, также посетивший церемонию прощания в университете.

На входе в здание Двенадцати коллегий, где проходила гражданская панихида, висела самая узнаваемая фотография Людмилы Вербицкой — с плакатов «Давайте говорить как петербуржцы», посвященных нормам правописания. Они появились в вагонах и на станциях петербургского метрополитена восемь лет назад и стали неотъемлемой частью городского пейзажа. И не только его: самые разные вариации знаменитого плаката не прекращают расходиться по социальным сетям, напоминая об уникальных петербургских топонимах.

У гроба в актовом зале главного здания СПбГУ, помимо солдат почетного караула встал караул профессорский: в нем ближайшие друзья Людмилы Вербицкой сменяли друг друга как курсанты.

Проститься с ней пришло около тысячи человек. Церемонию рассчитывали провести за полтора часа, однако она растянулась на более чем три. «Мы столько с вами общались, я не успел вам многое рассказать. Многое не рассказали мне вы. Ушел из жизни человек, который спас университет: в начале 1990-х он мог распасться, его могло просто не стать»,— тихо, с длинными паузами, говорил ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев, вспоминая, что Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором в непростые времена, когда у университета не было денег ни на электричество, ни на зарплаты.

Людмила Вербицкая возглавляла один из главных университетов страны с 1994 по 2008 год, по ее инициативе в учебном заведении открылось два новых факультета — медицинский и международных отношений. После того как в 2008 году она подала в отставку, в университете прошли безальтеранивные выборы нового ректора — Николая Кропачева, которые даже пытались оспорить в суде.

«Все эти годы, с 2008-го, она мне помогала»,— сказал сегодня уже в разговоре с журналистами действующий ректор СПбГУ.

Во время выступления Николая Кропачева зал заполнился до предела: люди начали толпиться в коридоре и на лестнице. «Мы с ней дружили, засиживались за чашкой чая. Знаете, всегда было как-то просто с ней говорить, а Людмила Алексеевна советовала мне: Александр, говори от сердца, и у тебя все получится»,— вспоминал о Людмиле Вербицкой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он говорил о ней не только как об ученом, но и как об «интеллигентной, красивой, со вкусом одетой ленинградке». Его слова находили подтверждение в разговорах пришедших на прощание людей: многие вспоминали беседы и острые споры с ней за чашкой чая.

Министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что первое время в разговорах с Людмилой Вербицкой ей всегда было страшно ошибиться в ударении или произношении: «Потом волнение прошло. Мы беседовали с ней на самые разные темы. Знаете, это тот человек, чьи жизненные этапы напрямую связаны с историей нашей страны»,— вспоминала Ольга Васильева. Ректор МГУ Виктор Садовничий отмечал, что они с Людмилой Вербицкой могли обсуждать самые сложные темы: «Иногда те, о которых знали только мы вдвоем».

Господин Садовничий вспоминал, как в 1990-е годы они с Людмилой Вербицкой и другими ректорами объединились, чтобы сохранить систему образования: «Даже самое высокое руководство было не согласно с нами. А мы собирались на съезды. И очень многое решали наши с ней встречи накануне…»

О силе убеждения Людмилы Вербицкой говорила и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко: «Именно благодаря ей был создан совет при правительстве по сохранению русского языка». «Она была простым человеком в общении. Но нельзя сказать, что она была простым человеком»,— поставил ударение президент Российской академии образования Юрий Зинченко. «Ее называли человеком, сохранившим университет. Человеком, понимавшем, что главные действующие лица в нем — это студенты и преподаватели, — вспомнила Наталья Бубнова, сестра Людмилы Вербицкой, профессор медицинского факультета СПбГУ, и добавила: «Сегодня у меня будет шестой день без ее звонка: "Ты там как? Ты там что?"»

После окончания официальной части нескончаемый поток людей шел прощаться с Людмилой Вербицкой: от ее гроба не успевали убирать цветы. Пришедшие на панихиду коллеги обсуждали состояние современной науки и новые условия работы в университете: «Отобрали кафедры, отобрали деньги. И все это в условиях оптимизации»,— сетовал пожилой мужчина в тихом разговоре в глубине зала.

В один момент церемония прощания буквально замерла. Правда, большинство пришедших в это время уже успели возложить цветы и покинуть здание. На сцене рядом с родственниками появился пустой стул, а первые ряды в зале заняли несколько траурно одетых студентов с цветами.

Приезд Владимира Путина на гражданскую панихиду не подтверждался до последнего момента, но пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что президент «так или иначе найдет возможность попрощаться с Людмилой Алексеевной». Президент РАО Юрий Зинченко называл Людмилу Вербицкую «единственным человеком, который позволял себе поправлять президента Российской Федерации».

«У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она в ту же секунду — все знает»,— говорил сам Владимир Путин о ней.

На гражданской панихиде глава государства отказался от публичных речей: он стремительно подошел к гробу, положил к его подножию букет алых роз, а затем сел к родственникам умершей. Несколько минут они что-то обсуждали — тихо и без микрофонов. В это время несколько студентов из зала поднялись, возложили цветы и вновь сели на свои места. Перед уходом Владимир Путин еще раз подошел к умершей и, постояв несколько мгновений, покинул зал.

Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург