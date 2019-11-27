Медведев поручил главе ФАДН заняться работой Дома народов России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову подготовить устав Дома народов России, зарегистрировать организацию и начать работу.

«Прошу вас подготовить все необходимые документы — учредительные, устав учреждения, зарегистрировать его и, самое главное, приступить к работе в рамках этой структуры»,— сказал глава правительства в ходе встречи с главой ФАДН (цитата по сайту правительства).

Господин Медведев указал, что учреждение Дома направлено на создание условий для сохранения и развития национальных культур страны. «Надеюсь, что работа учреждения будет успешной и принесет пользу нашей стране и ее многонациональному народу»,— сказал он.

Игорь Баринов поблагодарил премьер-министра РФ за поддержку и назвал открытие Дома народов России долгожданным и важным событием. «Хочу подчеркнуть, что это такой своевременный ответ государства на общественный запрос. Дом позволит, конечно же, организовать на новом уровне работу по этнокультурному многообразию нашей страны, это один из инструментов реализации государственной национальной политики. И что важно — это дополнительный новый импульс некоммерческому сектору, общественным организациям»,— заявил он.

Создать Дом народов России в 2016 году поручил президент РФ Владимир Путин. Место расположения дома официально объявлено не было, но, как писал “Ъ”, организация, скорее всего, расположится в бывшем доходном доме Шевлягиной на улице Щепкина в Москве.

Подробнее — в материале “Ъ” «Народы России получили доходный дом».