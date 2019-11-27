Отчет МАК о крушении Boeing в Ростове-на-Дону озадачил юристов

Решение Межгосударственного авиационного комитета (МАК) дает возможность правового пересмотра мировых соглашений, заключенных Dubai Aviation Corporation (Flydubai) с родственниками погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 в марте 2016 года, заявил «Ъ-Юг» адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы нескольких потерпевших. Юрист добавил, что вместе с доверителями они обсудят дальнейшие действия.

Господин Сазонов, изучив «запоздалый», по его словам, отчет МАК, недоумевает, почему столь долго — три с половиной года — эксперты комитета устанавливали причины крушения, лишая, таким образом, пострадавших фактических и юридических обоснований исков к ответчикам. Ведь согласно Варшавской конвенции 1929 года с монреальскими поправками от 1975 года, срок давности взыскания компенсации за погибших в авиакатастрофах истекает спустя два года с момента крушения, а заключение, сделанное экспертами МАК, не оспаривается сторонами, отмечает собеседник. По его словам, авиакомпания Dubai Aviation Corporation (Flydubai), принадлежащая правительству Арабских Эмиратов (ОАЭ) и входящая в Emirates Group, президентом которой является шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум, сын бывшего эмира, не понесла ни репутационных, ни финансовых потерь после ростовской катастрофы и гибели 62 человек. Адвокат полагает, что государственная арабская авиакомпания, заключив мировые соглашения с родственниками погибших, фактически покрыла свои издержки за счет страховщиков, оценив по минимуму жизни людей, разбившихся из-за ошибки пилота Emirates Group.

Между тем “Ъ” известен один потерпевший, не пожелавший называть свое имя, который пропустил, как посчитал Первомайский райсуд Ростова-на-Дону, процессуальные сроки и остался без компенсации морального вреда за утрату близкого. Апелляционная жалоба истца была оставлена без удовлетворения и возвращена в первую инстанцию 12 ноября 2019 года.

Boeing 737-800 компании FlyDubai разбился 19 марта 2016 года после неудавшейся посадки в аэропорту Ростова-на-Дону. В результате крушения погибли все находившиеся на борту — 62 человека. В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов. Родственники жертв обратились в суд, авиакомпания предложила им пойти на мировое соглашение.

Подробности — в материале “Ъ” «Пилот не поспел за самолетом».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону