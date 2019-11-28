Петербургский автопром сдал назад

Начало четвертого квартала петербургские автозаводы отметили снижением производства на 5% по сравнению с прошлым годом — в октябре было выпущено 34,4 тыс. автомобилей. Совокупный результат за 10 месяцев оказался на 200 единиц меньше, чем год назад (–0,1%), не выручает даже рост экспорта машин петербургской сборки, уже превысившего результат 2018 года. По мнению экспертов, если автопроизводителям удастся сохранить аналогичный октябрьскому уровень выпуска в следующие месяцы, то негативной динамики по итогам года можно будет избежать.

По данным аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», за 10 месяцев текущего года на петербургских автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota было выпущено 307 700 легковых автомобилей, что на 0,1% ниже показателей того же периода 2018 года. Таким образом, впервые после девяти месяцев роста совокупный объем выпуска петербургского автокластера продемонстрировал негативную динамику. При этом доля петербургского автопрома в общем объеме производства автомобилей в России в январе — октябре также снизилась и составила 23,7% (24,6% — год назад).

На данный результат окончательно повлияли показатели производства в октябре: три петербургских автозавода выпустили 34,4 тыс. авто, что на 5% ниже результата прошлого года. По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, подобная картина — это отражение состояния спроса на автомобили в России, который начал снижаться после первого квартала текущего года. Не выручает и экспорт машин петербургской сборки, который уже превысил результат всего прошлого года: за период с января по октябрь было экспортировано чуть больше 23 тыс. автомобилей, а за 2018 год целиком — 22 тыс. машин.

После провального сентября, когда петербургский автокластер показал 15-процентное сокращение выпуска, установив тем самым трехлетний антирекорд, эксперты подчеркивали, что объем производства ниже 30 тыс. машин в октябре практически гарантированно обеспечит отрицательную динамику по итогам года. «Однако мы видим, что в первом месяце четвертого квартала совокупный объем выпуска составил более 34 тыс. автомобилей. Если в ноябре и декабре он сохранится на таком же уровне, то негативной динамики по итогам 2018 года можно будет избежать. Скорее всего, она будет на уровне 0%. Кроме того, в прошлом декабре была относительно низкая база — 32,6 тыс. авто: в этом и будет заключаться единственный вариант обратного выхода в плюс»,— резюмировал Михаил Чаплыгин».

За период с января по октябрь текущего года было продано 275 808 автомобилей, произведенных в Петербурге, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым продаваемым автомобилем по-прежнему остается Kia Rio. За прошедшие десять месяцев было реализовано 78 073 машины (–6% год к году). Автомобиль Hyundai Creta, продажи которого составили 58 775 единиц, прибавил 6% к результату предыдущего года, на столько же выросли продажи у Toyota Camry — 27 731 машина и Nissan Qashqai — 19 291 авто. Остальные марки демонстрируют спад продаж: небольшое снижение спроса наблюдается у Nissan Murano (2698 авто, –3%), более значительные — у Toyota RAV4 (22 991, –9%), Hyundai Solaris (49 829, –11%) и Nissan X-Trail (16 420, –12%).

Мария Кузнецова