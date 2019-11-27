Чеченский омбудсмен высказался за снятие блокпостов на Северном Кавказе

Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев поддержал мнение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости ликвидации блокпостов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Эту проблему господин Кадыров обозначил на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Господин Нухажиев заявил, что в настоящее время «блокпосты вызывают обостренность и не имеют смысла». По его словам, тема ликвидации блокпостов на границах субъектов СКФО «давно поднимается чеченским руководством» и связана со способностью государства бороться с террористическими угрозами «современными методами», а также с «инвестиционной привлекательностью Северо-Кавказского региона». Блокпосты на административных границах чеченский омбудсмен называет «классическим примером анахронизма в конце 2019 года».

Как заявляет правозащитник, есть причины, по которым блокпосты на Северном Кавказе продолжают существовать. «На них самым элементарным способом сшибают деньги с граждан и со всего, что движется. Эти блокпосты нужны недобросовестным сотрудникам силовых структур»,— цитирует пресс-служба уполномоченного по правам человека в Чечне. По словам Нурди Нухажиева, на всех этих постах установлена своя такса на каждую «услугу» и это ни для кого не является секретом. «Спросите граждан, спросите любого водителя большого грузового автомобиля, сколько стоит проезд по тому или иному блокпосту от Москвы до самого юга, и он вам безошибочно, гарантированно назовет цифры»,— говорится в заявлении.

Существование блокпостов в СКФО Нурди Нухажиев назвал «прямым издевательством» над конституционным правом граждан на свободное передвижение. Он призывает рассмотреть проблему существования блокпостов «с точки зрения интересов граждан России, с точки зрения интересов государства российского» и «прекратить эту практику разрывания экономического, правового, культурного пространств России».

Александра Ларинцева, Пятигорск