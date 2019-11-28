«Отели Северной Пальмиры» отключают провода

Компания «Отели Северной Пальмиры» приобрела у холдинга «Ростелеком» здание на Гороховой, 16. Стоимость сделки стороны не раскрывают, но, по оценкам экспертов, она могла составить 420–450 млн рублей. Новый собственник с будущей функцией пока не определился, выбирая между четырехзвездным бутик-отелем и новым для себя направлением — коворкингом. Эксперты склонны считать, что открыть в здании гостиницу было бы целесообразнее.

О покупке объекта сообщили брокеры сделки — компания Rusland SP. Общая площадь исторического здания 1876 года постройки на Гороховой, 16, составляет более 6 тыс. кв. м. Продавец объекта — «Телеком-5» (входит в «Ростелеком») — реализовал большую часть помещений (4,8 тыс. кв. м). Поскольку второй этаж семиэтажного здания принадлежит другому собственнику, который использует его под медицинский центр, он не вошел в сделку, добавили в Rusland SP. Покупателем стала компания «Отели Северной Пальмиры».

В компании «Телеком-5» не стали называть цену объекта, сказав лишь, что переговоры о его продаже продолжались полгода. В «Отелях Северной Пальмиры» от комментариев отказались. Согласно оценке управляющего партнера IPG.Estate Ивана Починщикова, сумма сделки не превысила 420 млн рублей, так как была продана только часть здания. «Соседство с другим собственником накладывает ограничения на возможности дальнейшего девелопмента»,— уточняет он. Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development, приблизительную стоимость актива оценивает в 450 млн рублей.

Близкий к сделке источник “Ъ” сообщил, что инвестор планирует разместить на Гороховой улице, 16, четырехзвездный бутик-отель или коворкинг. С функцией он рассчитывает определиться весной 2020 года. Рассмотреть новое для себя направление работы — развитие коворкингов — в «Отелях Северной Пальмиры» решили из-за надежного оператора, который может войти в проект, уточнил собеседник. Источник, знакомый с ситуацией, знает, что с большой долей вероятности оператором выступит компания «Практик», управляющая коворкингами в Петербурге и Великих Луках (Псковская область). Генеральный директор сети «Практик» Владимир Дорофеев не стал комментировать эту тему.

Сегодня в здании на Гороховой, 16, работают несколько арендаторов, в числе которых пиццерия «Pizza Hut», на первом этаже. На площадях также размещен офис «Ростелекома», который освободит его в ближайшее время, сообщили в Rusland SP. С основными арендаторами новый собственник планирует сотрудничать и в дальнейшем, а бутик-отель (или коворкинг) разместить на площади 3,2 тыс. кв. м, указывает источник “Ъ”.

Компания «Отели Северной Пальмиры» занимается реконструкцией, приспособлением, запуском в эксплуатацию и управлением гостиницами в Петербурге. В портфеле активов около 15 отелей в разных районах города, в числе которых Grand Catherine Palace (218 номеров) на Невском проспекте и «Империал Арт Отель» (193 номеров) на Фонтанке. Общий номерной фонд превышает 1,5 тыс. номеров. Бенефициаром ООО «Отели Северной Пальмиры» является Иван Смирнов, следует из «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru). Он также числится совладельцем нескольких юрлиц, основной деятельностью которых указан гостиничный бизнес.

Здание подходит для обеих функций, однако с точки зрения конструктивных ограничений объект будет логичнее использовать под гостиничную, указывает заместитель директора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. «В коворкингах, как офисном проекте, более жесткие требования по обеспеченности парковочными местами, которые будет сложно организовать в этом здании. В гостиницах же эти требования мягче»,— поясняет она. С учетом расположения у реки Мойки, рядом с ключевыми достопримечательностями города — Исаакиевским и Казанским собором, Невским проспектом и другими, открытие отеля верхнего ценового сегмента либо апарт-отеля, в общей сложности на 70–100 номеров (четыре звезды), здесь более целесообразно, соглашается руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова. Генеральный директор Dom Boutique Hotel Марианна Нойманн считает, что из-за высокой конкуренции в данной локации «Отелям Северной Пальмиры» лучше будет открыть не четырехзвездный бутик-отель, а «хорошую европейскую трехзвездную гостиницу».

При этом ни для коворкинга, ни для бутик-отеля такая большая площадь не является необходимой, а потому при желании инвестору можно также рассмотреть вариант размещения в одном здании и коворкинга, и бутик-отеля, резюмирует руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев.

Андрей Пригульный, руководитель УК «Мультимекс», замечает, что в управлении «Отелей Северной Пальмиры» большое количество объектов в историческом центре, это говорит о том, что у компании есть внушительный опыт обращения со зданиями-памятниками. «Это большой плюс, поскольку опыт в проектах реконструкции или приспособления необходим. Указанная экспертами цена в 450 млн рублей вполне адекватна, учитывая, что компания планирует в этом месте гостиничный объект. В Петербурге около 800 гостиниц и их заполняемость составляет 70%, но объекты в центре традиционно востребованы как туристами, так и бизнесменами, приезжающими в город по работе. Появление гостиничного или коворкинг-объекта было бы логично, учитывая опыт покупателя, каждый делает то, что у него получается лучше всего, и не всегда то, что диктует место»,— резюмирует господин Пригульный.

Ольга Кантемирова