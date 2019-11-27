В Ульяновской области планируют в два раза увеличить сбор зерна

Перед сельхозпроизводителями Ульяновской области поставлена задача в два раза увеличить сбор зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Морозова.

В текущем году собранный урожай зерна составил 1,2 млн т, что в 1,5 раза выше собственных потребностей региона. Также аграрии области произвели 340 тыс. т подсолнечника, что стало рекордным результатом.

В 2020 году на поддержку АПК Ульяновской области из консолидированного бюджета направят около 3,6 млрд руб. Также вступит в действие новая государственная программа по комплексному развитию сельских территорий.

Андрей Сазонов