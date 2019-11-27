«Теперь учителей можно будет обвинять в чем угодно» В Перми рассматривают дело о смерти школьницы от голода

Завтра Пермский краевой суд начнет рассматривать апелляцию Елены Погоржальской, завуча школы №3 из Краснокамска. Суд первой инстанции приговорил ее к двум годам условного заключения, признав виновной в халатности, повлекшей за собой смерть семиклассницы. По версии обвинения, завуч не заметила, что школьница находится в опасном положении, и та погибла от голода. Мать девочки была признана невменяемой и направлена на принудительное лечение.

Тело 14-летней школьницы было обнаружено 16 июля 2018 года врачами скорой помощи, которых вызвала мать девочки. Оказалось, что ребенок погиб от истощения: девочка длительное время не принимала пищу. Сначала было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), причем по личному указанию председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина оно было передано в производство Главного следственного управления (ГСУ) ведомства. Позднее в рамках расследования задержали мать ребенка — ей в итоге предъявили обвинение по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью).

По версии СКР и прокуратуры, в марте 2018 года женщина перестала кормить ребенка, а девочка, находясь в сильной психологической зависимости от матери, об этом никому не говорила.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы женщина была признана невменяемой. В результате суд согласился с мнением прокуратуры о необходимости назначения ей принудительных мер медицинского характера.

Проблемы начались и у сотрудников учебного заведения, где обучалась семиклассница. По версии ГСУ СКР, завуч не могла не видеть, что ребенок теряет вес и отказывается от еды в школе. Елене Погоржальской поставили в вину, что она не приняла должных мер и не сообщила о положении девочки в уполномоченные органы. Таким образом, ее бездействие находится в причинно-следственной связи со смертью человека, сделало вывод следствие. Прокуратура предложила приговорить ее к трем годам лишения свободы и запретить на два года занимать должности в системе образования. Сама госпожа Погоржальская вины не признала. В результате суд приговорил завуча к двум годам условно.

На приговор суда была подана апелляционная жалоба, а сотрудники и родители учеников школы №3 создали петицию в ее поддержку, под которой подписались более 600 человек. Защита госпожи Погоржальской утверждает, что осужденная не согласна с выводами следствия и по своему делу, и по делу матери погибшей девочки.

«Никаких объективных данных, что ребенок находится в опасном положении, не было. Ребенок был на хорошем счету, а когда начал терять вес, то сообщил классной руководительнице, что переживает из-за оценок»,— сообщила “Ъ” коллега осужденной, директор «Лаборатории социальных практик 21» Ольга Муравейская.

По ее словам, классный руководитель поставила в известность мать ребенка, но она, как и девочка, заявила, что они сдают анализы. «Девочка прилежно училась и не пропускала уроков. Она опрятно одевалась, адекватно общалась с другими учениками и учителями, поэтому оснований не доверять их словам сотрудникам школы не было. Когда начались каникулы, классный руководитель по просьбе завуча ходила к ним домой, но дверь никто не открыл»,— добавила госпожа Муравейская. По ее словам, после смерти девочки оказалось, что контрольные органы были в курсе проблем в семье.

У МВД была информация, что ее отец находится в местах лишения свободы, причем не впервые. А у Министерства соцразвития — данные о том, что мать ребенка получала пособие как малообеспеченная, но затем отказалась от него. «Получается, что информации об этом не было только у школы, а виноваты оказались ее сотрудники. Да и предоставлять эту информацию по большому счету учебному заведению никто не обязан»,— говорит госпожа Муравейская.

Сторона подсудимой не согласна и с версией следствия, что мать девочки заморила ребенка голодом. Защита считает, что фактически ребенок умер от нервной анорексии.

Мать, по их версии, старалась поддержать дочь и не распознала вовремя ее проблемы. В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции защитник просила провести повторную судмедэкспертизу состояния ребенка на основании медицинских документов. Это ходатайство было отклонено, что также отражено в апелляционной жалобе.

Прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Пермского края Наталья Аверьянова говорит, что доводы апелляционной жалобы фактически повторяют позицию подсудимой и ее защиты, которая была оглашена в прениях.

«Да, в жалобе говорится о нервной анорексии, но это заболевание при расследовании дела в отношении матери ребенка специалистами установлено не было»,— пояснила гособвинитель.

«Из приговора следует, что учителям следует подвергать сомнению и перепроверять всю информацию, поступающую от родителей учеников. Инициировать запросы в МВД, Минздрав и Минсоцразвития,— говорит Ольга Муравейская.— Да и сам учитель, по мнению суда, должен обладать профессиональными компетенциями следователя, психиатра и педиатра. Опасен прецедент. Российские педагоги и так находятся под жестким прессом. Теперь учителей можно будет обвинять в чем угодно, свалив на них ответственность за все трагедии и проблемы».

Дмитрий Астахов, Пермь