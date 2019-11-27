Теннисный клуб «Озерки» наказан за загрязнение воздуха

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску природоохранной прокуратуры в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «Теннисный клуб "Озерки"», обязав спортивную организацию прекратить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, прокуратурой было установлено, что теннисный клуб, осуществляющий деятельность по адресу: Эриванская улица, д.5/2, портит атмосферу, используя в своей работе, в частности, газовый генератор и систему принудительной вытяжной вентиляции. В итоге истца принудили в 120-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу провести инвентаризацию выбросов, произвести их учет, а также разработать программу производственного экологического контроля.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что теннисный клуб «Озерки» уже привлекали к ответственности по факту сброса канализационных стоков на берег Среднего Суздальского озера.