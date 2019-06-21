Теннисный клуб в Озерках привлекут к ответственности за загрязнение окружающей среды

Сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга совместно с природоохранной прокуратурой на основании публикаций в СМИ провели проверку по факту сброса канализационных стоков на берег Среднего Суздальского озера.

Как установила проверка, на берегу озера находилась труба, из которой шел сильный неприятный запах, на что жаловались местные жители. Хозяином данной трубы оказалось ООО «Теннисный клуб "Озерки"», руководство которого ранее отрицало, что имеет к сбросу сточных вод какое-либо отношение, однако под напором фактов свою вину признало, сообщили в комитете по природопользованию.

Также при обследовании строений и сооружений на территории теннисного клуба проверяющие выявили еще целый ряд нарушений экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Информация об этих фактах направлена в управление Роспотребнадзора по Петербургу.