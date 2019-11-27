Долгострой «Охта-Модерн» планируется достроить к концу года

Старейший долгострой Петербурга — жилой комплекс «Охта Модерн» будет достроен в конце текущего года. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко.

В настоящее время объект достраивает компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Готовность корпусов комплекса составляет 95% и 90% соответственно. Подрядчик проводит работы по устройству фасадов и витражей, монтажу инженерных сетей и благоустройству.

Напомним, что группа ЛСР была привлечена к завершению долгостроя весной. Сметная стоимость достройки объекта составляет более 840 млн рублей.

«Дочка» ЛСР стала четвертым застройщиком ЖК «Охта-Модерн». Объект в 2004 году начинало строить ЗАО «ИВИ-93», через пять лет работу продолжило ООО «Балтжилинвест». С 2012 года ЖК достраивало ООО «Питер-Констракшн», но в 2016 году реализация проекта комплекса была полностью остановлена. В декабре 2017 года ООО «Питер-Констракшн» обанкротилось.