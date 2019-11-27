Барнаульские депутаты вновь допустили декларационные нарушения

Городская дума Барнаула в Алтайском крае рассмотрит вопросы о «применении меры ответственности» к 13 депутатам, указавшим в декларациях за 2018 год недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах и имуществе. Об этом свидетельствует повестка ближайшего заседания гордумы, назначенного на 6 декабря. Всего представительный орган состоит из 40 депутатов.

Мера ответственности для всех депутатов-нарушителей будут определена на заседании по отдельности, на каждого из них отведут по 5 мин. В повестке заседания перечислены десять членов фракции «Единой России» (Лариса Белькова, Геннадий Гаврин, Инесса Грицай, Александр Гросс, Валерий Касплер, Александр Лисицын, Алексей Маликов, Евгений Носенко, Андрей Солодилов и Александр Тайчер), два представителя фракции КПРФ (Елена Хрусталева и Иван Карпов) и депутат от ЛДПР Алексей Скосырский. По данным издания «Политсиб.ру», основанием для рассмотрения этих вопросов стало новое представление прокуратуры.

Вопрос о декларационных нарушениях не в первый раз поднимается гордумой Барнаула. В марте этого года суд частично удовлетворил иск прокуратуры, обязав думу рассмотреть вопрос о лишении мандатов депутатов из-за нарушений в декларациях о доходах за 2017 год. Речь шла о четырех одномандатниках из фракции «Единой России» — Марате Жумадилове, Вячеславе Перерядове, Александре Лисицыне и Алексее Меркулове, а также Егоре Банщикове, избранном по партсписку «Справедливой России». Господа Банщиков и Жумадилов решили добровольно сложить с себя полномочия. Депутаты гордумы на заседании в конце лета отказались лишать остальных нарушителей мандатов.

О том, прокуратура борется с депутатами-нарушителями, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Слишком доходная дюжина»

Илья Галагуз