«Возьми меня на минутку»

В последние годы российский рынок поминутной аренды автомобилей ежегодно растет на 25–30%. Динамика в основном обусловлена популярностью сервиса в Москве и Санкт-Петербурге, в регионах каршеринг все еще остается экзотикой. Его развитию препятствует целый ряд обстоятельств, включая климатические и технические. Но, несмотря на это, эксперты видят хорошие перспективы для сервиса.

В исследовании Сбербанка России по итогам 2018 года состоянию рынка каршеринга в России дается весьма оптимистичная оценка. В нем указывается, что все ключевые показатели (число пользователей, выручка и парк автомобилей) в прошлом году выросли более чем в пять раз. Так, согласно аналитическому отчету, траты на каршеринг в декабре 2018 года приблизились к 1 млрд руб., а выручка компаний сектора составила 7 млрд руб. Число пользователей во всей стране в том месяце составило 229 тыс.

Впрочем, то же исследование свидетельствует о том, что рынок развивается очень неравномерно географически. 93% поездок — у Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Причем на Москву приходится 23 тыс. автомобилей, или 85% российского каршерингового парка.

Новосибирская область оказалась единственным регионом за пределами Урала, попавшим в топ-10 субъектов федерации по развитию каршеринга (в нем данные по Москве и Московской области, а также по Санкт-Петербургу и Ленинградской области указаны суммарно). Доля Новосибирской области — 0,5% при средней стоимости поездки 283,9 руб.

«Не стоит недооценивать региональные рынки. В 2018 году они росли даже быстрее столичного. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, на которые пришлись 8,35% поездок. Остальные регионы пока вносят существенно меньший вклад, однако динамика основных показателей развития там напоминает столичную в конце 2016-го — начале 2017 года»,— считают аналитики Сбербанка.

Аналитическое агентство «Автостат» в своем исследовании, опубликованном в начале ноября этого года, указывает лишь два города за Уралом, где присутствует каршеринг: Новосибирск и Красноярск. По географии это совпадает с сентябрьскими данными Auto.mail.ru. О том, что в скором времени эта практика распространится на Иркутск, знает заместитель управляющего Новосибирским филиалом банка «Росгосстрах» («РГС банка») по бизнесу Сергей Хлебников.

«Тезис, что прирост происходит в основном за счет роста автопарков в регионах, спорный. Если в городах-миллионниках (кроме Санкт-Петербурга) операторы каршеринга выставляют в среднем несколько сотен машин, то в Москве за 2019 год прирост автопарка трех основных игроков — тысячи машин»,— приводит пример сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

Каршеринг разгоняется

В числе работающих в Новосибирске компаний на сайте «Каршеринги.ру» названы «Делимобиль», Car5 и Cars7. Но де-факто приложение Car5 в Новосибирске показывает только автомобили «Делимобиля». В справочнике картографического сервиса 2ГИС тоже только две компании — Cars7 и «Делимобиль». Эксперты удивляются, почему в Новосибирск до сих пор не зашел «Яндекс.Драйв». По данным аналитиков, наибольший интерес для организации представляют Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Сочи, Екатеринбург. По опросу жителей, с нетерпением ждут «Яндекс.Драйв» в Краснодаре и в Новосибирске. Пока, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, сервис с мая 2019 года присутствует в Казани.

«Рынок каршеринга в Новосибирске сейчас еще находится, если можно так сказать, в эмбриональной фазе. Это, конечно, вызывает некоторое удивление, особенно по сравнению с тем же московским рынком. Но, похоже, сибиряки мыслят совсем по-другому. С другой стороны, приход первого крупного и активного игрока этого рынка, думаю, способен полностью поменять текущее положение дел»,— говорит управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

«Делимобиль» пришел на новосибирские и красноярские дороги в 2018 году. Основная машина, которую использует компания,— Hyundai Solaris. В Новосибирске, указывает сайт «Каршеринги.ру», тариф не отличается от тарифов в других городах: 7–8 руб. в минуту, ожидание — 2,5 руб., лимит в сутки — 2 тыс. руб.

Cars7, согласно тому же источнику, работает в Новосибирске с 2017 года. В автопарке до десятка машин Ravon R2. Ожидание — 1 руб. в минуту, движение — 6 руб. Бесплатное время ожидания ночью установлено с 00:00 до 06:00.

В Красноярске работает только «Делимобиль». Компания появилась осенью 2018 года на этом рынке, куда доставила 50 автомобилей Hyundai Solaris. Первоначально была установлена плата в размере 3 руб. в минуту в утренние часы и 7 руб. в вечернее время. Вскоре тариф скорректировали. Арендовать машину за 3 руб. в минуту теперь можно с 06:00 до 08:00. Затем четыре часа действует тариф 5 руб. в минуту, с 12:00 — 7 руб. без страховки и 8 руб. со страховкой.

По мнению директора по развитию группы Fit Service Александра Гаранькова, пока каршеринг в регионах растет в основном за счет того, что откатавшие дилерскую гарантию автомобили в Москве и Санкт-Петербурге перевозят в города-миллионники, к примеру в Казань и Новосибирск.

«Целенаправленного расширения объема автопарка в регионах основными игроками каршеринга пока не планируется. Возможно, будут изменения в связи с анонсом запуска подписной модели на автомобиль у производителя Hyundai, который в своих ближайших планах озвучил выход с этой моделью в регионы»,— предположил господин Гараньков.

«В Сибири дела с каршерингом обстоят плохо. Динамика в развитии есть, но слабая. Среди основных проблем для потребителя стоит отметить малое количество машин, узкие зоны покрытия, отсутствие зон в популярных спальных районах (как правило, покрыт только центр города), малое количество парковочных мест и сложно прогнозируемую цену поездки — выгодно, когда нет пробок, и невыгодно, когда есть пробки»,— отмечает Сергей Хлебников.

На техническое препятствие, тормозящее развитие каршеринга в Сибири, указывает и Екатерина Макарова. Основной проблемой она называет перепады температур и в целом холодный климат, который плохо выдерживают аккумуляторы, установленные в машинах.

Добавим, что и сама услуга каршеринга вызывает недоверие у многих сибиряков. В частности, это показал опрос, проведенный в середине 2019 года на сайте заксобрания Красноярского края. Большинство респондентов предложили оснастить такие автомобили видеокамерами и устройствами, которые не позволят завести иномарку при опьянении. Часть красноярцев выступили за то, чтобы не допускать к вождению арендованного автомобиля лиц с водительским стажем менее трех лет. Поступили предложения вовсе запретить эту услугу.

Тем не менее эксперты видят перспективы для дальнейшего развития каршеринга.

«В качестве одного из плюсов для развития сервиса каршеринга можно выделить удаленные аэропорты в части городов Сибири и Дальнего Востока. До аэропортов, как правило, отсутствуют удобные способы перемещения — нет метро, аэроэкспрессов и пр., и основной способ добраться — такси. С чем успешно и конкурирует каршеринг. В целом каршеринг — очень перспективный бизнес, который обязательно будет развиваться. Считаю, что увидим хорошую динамику в 2020 году, а 2021 год будет ударным для сервиса»,— надеется Сергей Хлебников из «РГС банка».

«Есть несколько городов-миллионников, которые фигурируют в шорт-листах региональной экспансии крупных каршеринговых операторов. У каршеринга в Сибири в целом хорошие перспективы»,— считает гос­пожа Макарова.

Эксперты рынка уверены, что краткосрочная аренда автомобилей будет набирать популярность. Для этого есть все основания. Аренда машины в некоторых случаях обходится дешевле, чем содержание собственной. Зачастую поездка на таком автомобиле удобнее и опять же выгоднее, чем услуги таксистов. В целом отказ от личного транспорта будет способствовать улучшению ситуации на дорогах, разгрузке трафика, а значит, положительно скажется на состоянии окружающей среды.

Но для отказа от личных транспортных средств в пользу арендованных нужны и другие условия: достойный и доступный автопарк, удовлетворяющий требованиям пользователей, адекватные тарифы и приемлемые условия, наличие парковок в центре города и в жилых массивах.

Вера Невская