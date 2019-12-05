Виды на Кремль

В Москве, как и в других главных городах мира, бутики знаменитых брендов располагаются по соседству друг с другом, образовывая на карте места плотного сосредоточения дорогих одежды, аксессуаров, украшений и часов. Исторически ювелирные и часовые марки открывают свой первый московский салон в Столешниковом переулке и ближайших окрестностях, а с развитием бизнеса присматриваются к престижным магазинам.
Швейцарская мануфактура Jaeger-LeCoultre поступила именно так. Начав со Столешникова переулка, теперь совместно с компанией Bosco di Ciliegi она открыла свой второй бутик в ГУМе. И хотя официальное открытие намечено на конец года, бутик уже принимает посетителей.
Но за счет света, отделки стен тканью теплого бежевого оттенка и накладками из светло-коричневого дерева, а также грамотной планировки внутри бутика есть ощущение, что пространства ровно столько, сколько нужно.
Архитекторы ловко справились с планировкой пространства: место нашлось витринам и для регулярных коллекций Master, Reverso, Rendez-Vous, Geophysique, Polaris, и для ювелирных и сложных моделей, и для пяти версий настольных часов Atmos. Есть в бутике и комната для особо важных гостей, зеркальная дверь которой по желанию посетителей скроет их от любопытных глаз.
Управление бутиком ведет компания Bosco di Ciliegi, согласовывая все действия со швейцарским офисом. На деле это означает отдельную от бутика в Столешниковом переулке клиентскую базу и независимый ассортимент. Наиболее широко тут представлена коллекция Master: есть модели с корпусами «мужского» и «женского» диаметров, есть трехстрелочники Ultra Thin и сложные Grande Tradition Tourbillon. В витринах выставлено не все, поэтому в случае специальных запросов, скажем, на меньший диаметр или версию в другом металле, консультант придет на помощь, чтобы найти нужную модель. То же касается и моделей Reverso. В «ювелирной комнате» можно примерить новые бриллиантовые 101 Feuille.
Фото: Jaeger-LeCoultre
Стальные Medium Thin, двуликие Duetto Night & Day, золотые с бриллиантами, кварцевые, механические, большие, средние и маленькие — полный базовый набор. Женские Rendez-Vous есть и в версиях на кожаном ремешке и браслете «на каждый день», и «высокохудожественные» Celestial. Новинка Polaris представлена в базовой комплектации и с будильником Memovox. Отдельное место отведено настольным Atmos: на главной витрине бутика, в первом зале и в VIP-комнате. Версии Classique из родированной или позолоченной меди воспринимаются как часть декора — настолько удачно они вписываются в интерьер. А главная модель коллекции — Atmos 568 by Marc Newson — в отдельной нише из зеркальных поверхностей приковывает взгляд посетителей VIP-пространства.
В бутике ГУМ принимают заказы на обслуживание часов и гравировку обратной стороны корпуса. Их выполняют те же мастера, что работают с клиентами бутика в Столешниковом переулке. Особо сложные композиции отправляют для изготовления в Швейцарию. Действует здесь и общая для всех бутиков марки Care Program, благодаря которой, зарегистрировав часы на сайте Jaeger-LeCoultre в разделе Services, можно получить восьмилетнюю гарантию на свою модель, подобрать к ней новый ремешок, отправить часы на регулировку или очередное техническое обслуживание. Так что теперь выбрать собственные Jaeger-LeCoultre в Москве стало в два раза проще.
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