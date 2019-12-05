Виды на Кремль

В Москве, как и в других главных городах мира, бутики знаменитых брендов располагаются по соседству друг с другом, образовывая на карте места плотного сосредоточения дорогих одежды, аксессуаров, украшений и часов. Исторически ювелирные и часовые марки открывают свой первый московский салон в Столешниковом переулке и ближайших окрестностях, а с развитием бизнеса присматриваются к престижным магазинам.

Швейцарская мануфактура Jaeger-LeCoultre поступила именно так. Начав со Столешникова переулка, теперь совместно с компанией Bosco di Ciliegi она открыла свой второй бутик в ГУМе. И хотя официальное открытие намечено на конец года, бутик уже принимает посетителей.

По сравнению с московским флагманом марки в Столешниковом переулке, новый салон в ГУМе меньше по размеру, не более 40 квадратных метров. Почти квартира, не магазин.

Но за счет света, отделки стен тканью теплого бежевого оттенка и накладками из светло-коричневого дерева, а также грамотной планировки внутри бутика есть ощущение, что пространства ровно столько, сколько нужно.

Архитекторы ловко справились с планировкой пространства: место нашлось витринам и для регулярных коллекций Master, Reverso, Rendez-Vous, Geophysique, Polaris, и для ювелирных и сложных моделей, и для пяти версий настольных часов Atmos. Есть в бутике и комната для особо важных гостей, зеркальная дверь которой по желанию посетителей скроет их от любопытных глаз.

Часовой бутик Jaeger-LeCoultre в ГУМе Фото: Jaeger-LeCoultre

Управление бутиком ведет компания Bosco di Ciliegi, согласовывая все действия со швейцарским офисом. На деле это означает отдельную от бутика в Столешниковом переулке клиентскую базу и независимый ассортимент. Наиболее широко тут представлена коллекция Master: есть модели с корпусами «мужского» и «женского» диаметров, есть трехстрелочники Ultra Thin и сложные Grande Tradition Tourbillon. В витринах выставлено не все, поэтому в случае специальных запросов, скажем, на меньший диаметр или версию в другом металле, консультант придет на помощь, чтобы найти нужную модель. То же касается и моделей Reverso. В «ювелирной комнате» можно примерить новые бриллиантовые 101 Feuille.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition а Tourbillon в корпусе 43 мм из розового золота Фото: Jaeger-LeCoultre

Стальные Medium Thin, двуликие Duetto Night & Day, золотые с бриллиантами, кварцевые, механические, большие, средние и маленькие — полный базовый набор. Женские Rendez-Vous есть и в версиях на кожаном ремешке и браслете «на каждый день», и «высокохудожественные» Celestial. Новинка Polaris представлена в базовой комплектации и с будильником Memovox. Отдельное место отведено настольным Atmos: на главной витрине бутика, в первом зале и в VIP-комнате. Версии Classique из родированной или позолоченной меди воспринимаются как часть декора — настолько удачно они вписываются в интерьер. А главная модель коллекции — Atmos 568 by Marc Newson — в отдельной нише из зеркальных поверхностей приковывает взгляд посетителей VIP-пространства.

В бутике ГУМ принимают заказы на обслуживание часов и гравировку обратной стороны корпуса. Их выполняют те же мастера, что работают с клиентами бутика в Столешниковом переулке. Особо сложные композиции отправляют для изготовления в Швейцарию. Действует здесь и общая для всех бутиков марки Care Program, благодаря которой, зарегистрировав часы на сайте Jaeger-LeCoultre в разделе Services, можно получить восьмилетнюю гарантию на свою модель, подобрать к ней новый ремешок, отправить часы на регулировку или очередное техническое обслуживание. Так что теперь выбрать собственные Jaeger-LeCoultre в Москве стало в два раза проще.

Екатерина Зиборова