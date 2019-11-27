Автомобилисты догонят «Сапсан»

Владимир Путин открыл трассу М11 и назвал ее «Нева». Из Москвы в Петербург теперь можно доехать за шесть часов и за 2 тыс. руб. Масштабная стройка, которая велась почти десять лет, обошлась в 500 млрд руб. — это два Крымских моста. Из них четверть — деньги частных инвесторов. Владимир Путин протестировал М11 в президентском Aurus. Насколько хорошей получилась новая трасса? Выясняла Юлия Грицай.

Как легковой автомобиль может превратиться в скоростной «Сапсан»? Ответ на этот вопрос дает трасса М11. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву или наоборот, даже не нарушая скоростной режим, продлится по трассе всего пять с небольшим часов. Поездка на «Сапсане» на то же расстояние займет около четырех часов.

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Путешествие будет проходить так: от МКАД до Твери по новой М11 на максимально допустимой скорости в 130 км/час. Потом участок в 50 км, как его называют водители, «погружения в XX век»: Тверская область со светофорами, ограничением в 80 км/час и старым асфальтом. После этого испытания автомобилист сможет вернуться на М11 и по ней уже добраться, не сворачивая, до Санкт-Петербурга. И эта часть поездки пройдет с комфортом, рассказывает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, ему удалось проехать во всей новой трассе до ее запуска: «Сама дорога настолько хороша, что ты, вообще, не устаешь. Когда в какой-то момент появился указатель "Санкт-Петербург 34 км", если честно, у меня было какое-то странное ощущение.

Мой организм и мозг думал, что мы еще где-то в середине пути.

Но Санкт-Петербург был, в общем, на расстоянии вытянутой руки».

Стоимость проезда по М11 обойдется для легковушки в почти 1,8 тыс. руб. в будний день и в 2 тыс. руб. — в выходной. Цена выглядит привлекательной, даже с учетом расходов на бензин, говорит москвич Николай, часто отправляющийся в поездки на автомобиле из Москвы в Петербург и обратно: «Если у человека есть деньги на бензин до Питера, то уж лишние 1,8 тыс. руб. он точно найдет, это совсем небольшая сумма, особенно, если ехать не одному, а целой компанией. Очевидно, заплатить 1,3 тыс. руб. за то, чтобы проехать всю дорогу практически вдвое быстрее и не стоять в пробке под Вышним Волочком, это стоит того».

Цена билета на «Сапсан» составляет около 4,5 тыс. руб. Казалось бы, выгода от поездки по М11 очевидна. Но не все так просто. В стоимость нужно закладывать не только цену платной дороги и бензин в пути, продолжает Петр Шкуматов: «Себестоимость проезда на автомобиле эконом-класса составляет примерно 10 руб. за км, и таким образом, дорога 670 км обойдется в 6,7 тыс. руб., включая бензин, износ автомобиля и возможное, скажем так, будущее техническое обслуживание. Плюс 1,8 тыс. руб. стоит сам проезд. Итого мы получаем 8,5 тыс. руб.»

Но эти подсчеты актуальны для тех, кто поедет по М11 в одиночестве. Если выезжают двое, то эту сумму можно разделить поровну, и она сравняется с «Сапсаном». А если трое и больше, то станет в несколько раз дешевле.

Но насколько новая дорога упростит жизнь тем, кто всегда ездит один и еще и на транспорте, за который нужно платить больше, то есть водителям коммерческого транспорта? Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко уверен, что вряд ли среди его коллег М11 будет популярна: «Как правило, это были перевозчики, занятые на контрактах с жесткими сроками доставки, то есть у них работа в графике.

Была возможность объяснить заказчикам, что график стоит денег, надо доплачивать за платную дорогу.

Но значительная часть перевозчиков предпочитает пользоваться бесплатной дорогой».

Впрочем, М11 предоставляет водителям и другой неочевидный плюс. Автомобилисты подсчитали: теперь из Москвы до Финляндии можно будет доехать примерно за восемь часов. И вот закупки санкционного сыра по выходным — теперь развлечение не только для петербуржцев. Стоит ожидать появления новых туристских маршрутов: из Москвы в Финляндию с включением стоимости проезда по М11. Участок М11 в обход Твери «Автодор» обещает закончить в 2021 году, впрочем, пока строительство еще не начали, объездной путь находится на стадии проекта.