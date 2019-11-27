Житель Ижевска пытался продать секретную информацию иностранному государству

Житель Ижевска пытался установить контакт с иностранным государством для продажи информации о секретных разработках, касающихся военно-космической сферы. Нарушителя выявили сотрудники УФСБ по Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ижевчанин ранее имел доступ к сведениям, составляющим гостайну и планировал создать в Удмуртии организацию, которая бы занималась добычей такой информации. Мотивом мужчины было желание обогатиться за счет продажи сведений иностранной стороне. В целях предупреждения жителю Ижевска объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по ст. 275 УК РФ (государственная измена).