Бизнес сообщил о риске новых махинаций на алкогольном рынке

Общественная организация «Опора России», объединяющая небольшие и средние компании, предложила Росалкогольрегулированию (РАР) изменить новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», сообщила газета «Ведомости». По мнению бизнес-сообщества, новый регламент увеличит риск махинаций на алкогольном рынке.

В «Опоре России» опасаются, что со вступлением в силу нового регламента слабоалкогольных напитков, в которых можно использовать ароматизаторы, станет больше, что создаст новые возможности «махинаций на рынке слабоалкогольных коктейлей». В своем обращении к РАР организация попросила ограничить использование ароматизаторов в натуральных напитках брожения, которые дают возможность выпускать под их видом коктейли с добавлением спирта — «отвертку», «джин-тоник».

Технический регламент, устанавливающий требования к алкоголю и процессам его производства, хранения и транспортировки, вступит в силу 9 января 2021 года и заменит действующие правила стран—участниц ЕАЭС, включая Россию.

Это не первое обращение «Опоры России» относительно изменений технического регламента ЕАЭС. В марте 2019 года она просила правительство уточнить понятия «пивной напиток», «сидр ароматизированный» и «медовуха», ограничив использование вкусоароматических добавок.

О том, почему производители хотят точных формулировок вместо лицензий,— в материале “Ъ” «Сидр без понятий».