Алтайский суд оштрафовал главу района за воспрепятствование бизнесу

Суд вынес приговор отстраненному главе Каменского района Алтайского края Федору Найдену, признанному виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Как сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева, фигуранту уголовного дела назначен штраф в 300 тыс. руб.

По данным следствия, в октябре 2017 года глава района потребовал от руководителей дошкольных учреждений, чтобы они перестали закупать хлебобулочные изделия у одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Затем, как установил суд, районный глава поручил местному управлению образования заключить договоры поставок продукции для дошкольных учреждений на 2017-2018 год с фермерским хозяйством под руководством его родственницы. Следствие также выяснило, что в январе прошлого года Федор Найден через своих подчиненных незаконно потребовал от МБОУ и ДЮСШ заключить договоры на оказание услуг по сбору транспортировке отходов с компанией «Камень-сервис», которой руководил его сын.

Уголовное дело в отношении Федора Найдена было возбуждено по ч. 1 ст. 169, в его основу легли материалы прокурорской проверки и наработки сотрудников УФСБ. На время предварительного следствия глава района был отстранен от исполнения своих обязанностей. Он не признал вину.

Илья Николаев